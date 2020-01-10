مصر | ضبط 22 قطعة سلاح وتنفيذ 41994 حكما بالمحافظات

حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط عدد 22 قطعة سلاح ناري، بحوزة 22 متهما، وذلك على النحو التالي: 3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 12 فردا محليا، 130 طلقة مختلفة الأعيرة، 159 قطعة سلاح أبيض.



وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 41994 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: 138 حكم جناية، 11896 حكم حبس جزئي، 2203 حكم حبس مستأنف، 21521 حكم غرامة، 6236 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 85 قضية مخدرات بحوزة 87 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.310 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 11،720 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 775 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 90 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 45 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 763 جراما، 937 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، تم ضبط 24 متهما.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 6 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 261 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة سيارة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 21048 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

