مصر | جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة.. تهريب ومخدرات

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في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط 3 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع – مواد غذائية

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:

ضبط 1 قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة:

ضبط 1 قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 28 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائى، مخالفات سائقين

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط عدد 1228 مخالفة مرورية متنوعة

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 226 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات":

ضبط 4 قضايا متنوعة



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

