مصر | جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة.. تهريب ومخدرات

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تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:
ضبط 3 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع – مواد غذائية
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة:
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات":
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:
ضبط 3 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع – مواد غذائية
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:
ضبط 1 قضية.
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة:
ضبط 1 قضية.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد 28 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائى، مخالفات سائقين
في مجال ضبط المخالفات المرورية:
ضبط عدد 1228 مخالفة مرورية متنوعة
ضبط عدد 1228 مخالفة مرورية متنوعة
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 226 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات":
ضبط 4 قضايا متنوعة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.