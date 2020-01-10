مصر | ضبط عاطل ومدرس بالشرقية بتهمة النصب على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل ومدرس بالشرقية بتهمة النصب على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على متهمين لقيامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بالشرقية.

وتبلغ لمركز شرطة أبوحماد، بمديرية أمن الشرقية، من مالك محل، وتاجر، ومالك ثلاجة، ومالك مكتب تأجير سيارات، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من شخص حاصل على ثانوية، ومدرس، مقيمان بدائرة المركز، للنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 2.365.000 جنيه، عقب إيهامهم باستثمارها في أعمال التجارة، مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما لم يفيا بذلك أو ردا المبلغ.



وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.