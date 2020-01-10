شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع خطة تطوير نادي السكة الحديد الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس هيئة السكك الحديدية وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد ورئيس شركة أم أو تي للاستثمار والمشروعات لمتابعة خطة تطوير نادي السكة الحديد.

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في بداية اللقاء أكد الوزير على اهتمام وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد بتقديم رعاية اجتماعية ورياضية وصحية مميزة للعاملين في الهيئة ومترو الأنفاق بإعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، لافتا إلى أنه في هذا الإطار تم تطوير شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، وسيتم تطوير مستشفى السكة الحديد في كل من طنطا وأبوزعبل، وذلك بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للعاملين، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد بصدد استغلال بعض أملاكها في مرسى مطروح لإقامة مصيف للعاملين بالهيئة، كما أن تطوير نادي السكة الحديد الرياضي سيصب في صالح العاملين في هيئة السكة الحديد ومترو الانفاق وأسرهم.

ثم استعرض الوزير خطة تطوير النادي والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي أو الاستثماري حيث اطلع على خطة تطوير المبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة ومخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء وكذلك المخطط الاستثماري الخاص بتطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

وأكد وزير النقل على ضرورة الإسراع بتنفيذ كافة أعمال التطوير والمخططات الاستثمارية للنادي لتطوير الخدمة المقدمة لأعضائه وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم انشاؤه عام1903، مشيرا إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.

وزير النقل المهندس كامل الوزير يجتمع مع رئيس هيئة السكك الحديدية

وزير النقل المهندس كامل الوزير يجتمع مع رئيس هيئة السكك الحديدية