شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: حماية الكنائس والدفاع عنها مثل حماية المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن وحدة أبناء الوطن ووقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية، والدولة والجيش، والشرطة أحد أهم عناصر القوة، مشدداً على أن قوة وتماسك الصف هو أحد أهم أسباب تماسك الدول.

وقال وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد قصر عابدين بالقاهرة، اليوم الجمعة، إنه يجب أن نفرق بين الاستسلام والسماحة، حيث أن المستسلم ضعيف لا يمكنه فعل شيء، وإنما الحلم والسماحة يحتاجان إلى قوة تحميهما.

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وأوضح وزير الأوقاف، أن عوامل سقوط الدول من داخلها أقوى من العوامل الخارجية، موضحاً أن التحديات التي تواجهنا تتطلب الوقوف صفاً واحداً، مؤكداً أن مصر دولة تبني ولا تخرب، وأن حماية الكنائس والدفاع عنها مثل حماية المساجد سواء بسواء، فحماية دور العبادة الإسلامية والمسيحية هو حماية لمقاصد الأديان، وحماية الوطن والدفع عنه جزء لا يتجزأ من عقديتنا الدينية، وهو جزء من جيناتنا الوراثية.

وتناول وزير الأوقاف في موضوع خطبة الجمعة «السماحةُ عقيدةً وسلوكًا والاصطفاف الوطني واجب الوقت»، مشيراً إلى أن السماحة سلوك نبيل ينبغي أن يطبقه المسلم في جميع مناحي الحياة، ومن ذلك: السماحة بين الزوجين، وكذلك السماحة مع الجيران، والسماحة في الطرقات والمواصلات، وسماحة النفس بالمال، والسماحة في البيع والشراء والاقتضاء.

وأكد وزير الأوقاف أن من أعظم مظاهر السماحة وأيسرها: السماحة بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة تكون مع الناس جميعًا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم؛ وهذا إن دل فإنما يدل على حسن التربية، وجميل الخلق كما أن واجب الوقت يدعونا أن نقف صفًا واحدًا خلف جيشنا وشرطتنا وسائر المؤسسات الوطنية، في مواجهة دعاة الفتنة والفوضى من جماعات التطرف والإرهاب التي لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية.