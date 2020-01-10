شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين «الدقهلية» و«الإنتاج الحربي» على مشروعات الطاقة والتحلية والصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، عن الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ محطات للطاقة الشمسية ومحطات تحلية ومعالجة لمياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والصيانة ورفع كفاءة المباني والطرق والكباري بالمحافظة، إلى جانب توريد عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع والميكانيكية، وكذلك عدادات المياه ،وكذا توفير نظم التحكم الإلكتروني في إضاءة أعمدة الشوارع .

وقالت المحافظة في بيان لها أنه تم عقد لقاء بين اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة لبحث سبل التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المواطنين.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين كما تم بحث إمكانية تطوير منظومة تدوير المخلفات بالمحافظة.

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وأشار محافظ الدقهلية في البيان إلى استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التي سيتم تنفيذها بالاعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية وذات جودة متميزة وبما يتماشى مع تحقيق خطة محافظة الدقهلية وسياساتها في إدارة المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية للمحافظة والنهوض بها في أقرب وقت وبالجودة المطلوبة لصالح خدمة المواطنين.

وأكد على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية ومقومات تكنولوجية وبشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة بالدقة والسرعة المطلوبة.

ومن جانبه أكد «العصار» على توفير جميع الإمكانيات والخدمات بالإنتاج الحربي لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة ومن بينها «إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة سندوب وتزويد المحافظة بالمعدات الخاصة بالتعامل مع المخلفات.

مؤكدا على حرص الوزارة على استغلال كافة إمكانياتها التكنولوجية والبشرية من أجل خدمة المشروعات القومية، وكذلك تقديم الاستشارات الهندسية وأعمال تنفيذ المشروعات كاملة، وتقديم كافة أنواع الدعم وذلك في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والاعتماد على المكون المحلى وبما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن المصري.

وأشار البيان أنه في نهاية اللقاء اتفق الطرفان على قيام لجنة مشتركة لتحديد أولويات وأوجه التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين خاصة في مجال تدوير المخلفات.