شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الجمعية الشرعية»: نتعاون مع مؤسسات الدولة وصندوق «تحيا مصر» لتوفير حياة كريمة بـ267 قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، ملامح الشراكات التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة وصندوق «تحيا مصر»، وذلك من خلال مبادرة «حياة كريمة»، حيث رصد 267 قرية أولى بالرعاية منها على سبيل المثال قرية الأشراف بإدفو، من خلال تحسين البنية التحتية كاملة سواء التعليم والصحة ومختلف المجالات، مشددا على أنهم يساهمون بنسبة 20 ٪، وتتحمل الدولة 80٪.

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وتابع إسماعيل، خلال المؤتمر الصحفي على هامش المؤتمر الدولي الثالث للأطفال حديثي الولادة المنعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد: «نعمل في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية لتحقيق الدور التنموى وعمارة الارض وتشغيل الشباب وتقليل حجم البطالة هدف كبير يجب ان نسعى اليه ..العاجز عن العمل فقط هو الذي يستحق للزكاة أما غيره فنوفر له فرصة العمل المناسبة التي تعينه على الحياة».

وأضاف إسماعيل: «نتعاون في مبادرة نور حياة مع صندوق تحيا مصر تحت قيادة طبية واعية ونفذنا 36 قافلة طبية وتجاوزنا 1300 مريض انتهوا من عمل المياه البيضاء وأكثر من 8 آلاف مواطن حصلوا على العلاج والتعاون والتنسيق موجود مع الصندوق على أرقى مستوى».

وأوضح أن الشراكة الثالثة تتمثل في زراعة 2.5 مليون نخلة بمحافظة الوادى الجديد وبدأنا نتحرك يالتعاون مع مؤسسات الدولة واللواء محمد الزملوط ،محافظ الوادى الجديد، وحصلنا على 3200 فدان الجمعية أخدت 10% من حجم المبادرة كلها ونساهم في تقليل البطالة فزراعة النخيل تحتاج عدد كبير من الشباب في العمل بمختلف المراحل حجم شراكة كبير.