شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن افتتاح موسم الصيد بمحطة بحوث السرو بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور شوقي زكي سبع، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حول افتتاح موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو التابعة لفرع المعهد للمياه الداخلية والمزارع السمكية، وذلك أمس الخميس 9 يناير 2020.

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وأشار التقرير إلى أن محطة بحوث السرو، ومقرها محافظة الدقهلية تعتبر من أهم المحطات البحثية الإنتاجية بالمعهد حيث يوجد بها مزرعة سمكية بمساحة 35 فدان ومفرخ سمكي على مساحة 1500 متر مربع ينتج حوالي مليون وحدة زريعة بلطي وتم وضع خطة تستهدف إنتاج 2.5 مليون وحدة هذا العام، كما تنتج أيضاً زريعة اسماك المبروك.

وأضاف التقرير، أنه يتم تطبيق نتائج البحوث العلمية التي يقوم بها الباحثون في المعامل البحثية بالمعهد على الأسماك بالمزرعة ويتم بيع فائض إنتاج تطبيق البحوث كل عام لدعم ميزانية المعهد وتوفير موارد مالية إضافية، وعلى مدار السنوات الماضية منذ عام 2002 وحتى الآن لم تتوقف المزرعة عن أداء دورها الوطني لإنتاج الأسماك بجودة عالية طبقاً للمعايير العلمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور شوقي زكي، أن المعهد يهتم بالبحوث التطبيقية المتعلقة بزيادة الإنتاج من الثروة السمكية والبحث عن مصايد جديدة وتحسين سلالات أسماك البلطي، موضحا أنه وفقا لإستراتيجية 2030 للدولة وخطة الوزارة يقوم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد باستزراع الأسماك الإقتصادية المرغوبة من المستهلك المصري.