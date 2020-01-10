شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة انتخابات البيطريين: استقبال الطعون حتى 16 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور البدري ضيف، وكيل نقابة الأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن اللجنة قبلت أوراق جميع المرشحين لانتخابات التجديد النصفي، فيما عدا الذين يخالف ترشحهم القانون مثل الترشح على مقعدين وغيره من المواقف المشابهة، وأن اللجنة تلقت خلال يومي عمل تنازل الدكتور سامي طه، النقيب السابق، عن ترشحه لمنصب النقيب، وكذلك تنازل مرشح لعضوية النقابة العامة فوق السن، وطعن واحد.

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وأضاف «ضيف» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعقد أولى اجتماعاتها صباح الأحد، بحضور المستشارين الإداريين بالنقابة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وأنه سيتم طلب 3 مستشارين من مجلس الدولة حيث ستجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل، مؤكدا أنه لن يقبل أي تجاوز في الانتخابات من أي مرشح، خصوصا أن الأمر لا يستدعي فالعمل النقابي هو عمل تطوعي.

وأوضح أن مجلس النقابة اجتمع الإثنين الماضي، برئاسة الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، لبحث إجراءات الانتخابات، واختيار اللجنة المشرفة عليها، وتنحي «العامري» عن رئاسة الجلسة كونه مرشح لمنصب النقيب، وتم اختياره رئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات، بعضوية الدكتور محمد القرش، والدكتور محمود عفيفي، والدكتورة عبير موافى، والدكتور محسن البوشي، وتم تحديد يوم 27 مارس 2020 لإجراء الانتخابات، وتبدأ اللجنة استقبال الطعون حتى 16 يناير، ثم الإعلان عن الكشوف النهائية بعد فرز الطعون.

واختتم رئيس اللجنة بأن المرشحون على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، عقب قبول تنازل الدكتور سامي طه هم: الدكتور هاني السيد مرعى، والدكتور علاء أحمد عبدالرؤوف السيد، والدكتور حسن حلمي محمد عطية، والدكتورة شيرين على زكى، والدكتور خالد حلمي محمد سليم، والدكتور عبدالعزيز محمد الجوهري، والدكتورة حميدة عبدالجواد محمود الشيخ، والدكتور محمد عفيفي على سيف، والدكتور بهاء الدين محمد صابر الغرباوي، والدكتور خالد فاروق محمد عبدالحميد محمد العامري، والدكتور أحمد عبدالكريم بديع إبراهيم، والدكتور عصام عبدالشكور فرحات محروس، والدكتور ثروت زكى عجايبي مرقص، والدكتور عصمت محمد على سيد أحمد.