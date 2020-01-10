شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار جهود المحافظة لنزح مياه الأمطار من الشوارع، خلال اجتماع عقده بغرفة الأزمات بالمحافظة لمتابعة جهود نزح مياه الأمطار من الشوارع، والتى تكونت خلال موجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة الأيام السابقة.

وأشاد المحافظ بكافة الجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والرى والصحة فى العمل لتخفيف الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذى تتعرض له المحافظة.

واستمر توقف حركة الصيد في البحر المتوسط من ميناء بوغاز رشيد بقرية برج رشيد التابعة للمركز وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو، بسبب سوء الأحوال الجوية.