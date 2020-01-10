شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» ينفي إلغاء تطبيق نظام «الكتاب المفتوح» في امتحانات «أولى وثانية ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام «الكتاب المفتوح» الـ «open book» في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لإلغاء تطبيق نظام «الكتاب المفتوح» الـ «open book» في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مُوضحةً أن هذا النظام مطبق على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي كما هو مقرر، حيث سيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار سواء إلكتروني أو ورقي.

وأضافت الوزارة أن المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت ١١ يناير، وتنتهي 23 يناير، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما يتم الآن التجهيز لكافة الاحتياطات للتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.