شكرا لقرائتكم خبر عن غدآ.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها لبغداد بعد توقف 3 أيام لأسباب أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف شركة مصر للطيران غدا السبت، رحلاتها إلى العاصمة العراقية بغداد بعد توقف مؤقت استمر 3 أيام ، بسبب الأحداث التى تشهدها العراق .

وأكدت مصر للطيران أن قرار استئناف الرحلات الجوية إلي بغداد جاء بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني، حيث من المقرر أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ ما يلزم من قرارات وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات.

وكانت وزارة الطيران المدني قررت بشكل مؤقت تعليق رحلات مصر الطيران المتجه إلى بغداد، نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، وقررت تعليق رحلات شركة مصرللطيران المتجهة إلي بغداد اعتباراً من الأربعاء الماضي وحتي اليوم الجمعة ، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة .

وقرر عدد من شركات الطيران العربية والأجنبية ، الأسبوع الماضي ، تعليق رحلاتها فوق المجال الجوي للعراق وإيران، عقب هجوم صاروخي إيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وكان أول القرارات في تعليق الطيران من جانب وكالة الطيران الفيدرالي الأمريكي، وأعلنت في بيان لها، الثلاثاء الماضي ، عن وضع قيود على الطيران، تمنع شركات الطيران المدني الأمريكية من العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج العربي وخليج عمان .

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