شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحيل مسئولى منظومة الشكاوى بالطالبية والعمرانية للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إحالة مسئولي الرد على الشكاوى الواردة من مواطني المحافظة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وذلك بأحياء الطالبية والعمرانية وشمال الجيزة وجهاز رعاية وتشغيل الشباب للتحقيق وذلك للتقاعس في بحث الشكاوي الواردة لهم من خلال المنظومة وعدم الرد عليها خلال المدد القانونية المحددة.

ومنح محافظ الجيزة مهلة خلال 72 ساعة للانتهاء من فحص جميع الشكاوي المعلقة والرد علي المنظومة بالاجراء المتخذ، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الجيدة لمنظومة الشكاوي لبحث كافة شكاوي المواطنين في مختلف المجالات والتعاون مع مدير منظومة الشكاوي بالمحافظة للوصول للنسبة المستهدفة.

وأضاف المحافظ أن معيار تقييم كل مسئول رضاء المواطنين علي مستوي الخدمات المقدمة له لافتا بأنه تم إجراء مسابقة بين الأحياء والمراكز والمدن لتقييم الوحدات المحلية في سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والرد علي وحدة المتغيرات المكانية بمركز شبكات معلومات المرافق لرصد أى ظاهرة البناء المخالف عبر الأقمار الصناعية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لردع المخالفين.

وأكد أن حي الهرم حصل علي المركز الأول علي مستوي الأحياء لسرعة الاستجابة في التعامل والتصدى لمخالفات البناء والرد علي وحدة المتغيرات المكانية بما تم اتخاذه.

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وحصل مركز ومدينة البدرشين علي المركز الأول علي مستوي المراكز والمدن من خلال التعامل مع مخالفات المباني.

كما أكد المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من فحص ودراسة المتغيرات المكانية التي لم يتم الرد عليها موجها رئيس مركز المعلومات والشبكات بالتعاون مع الوحدات المحلية لحل اي معوقات قد تواجههم تتعلق بوحدة المتغيرات المكانية لعدم السماح بوجود مخالفات بناء حديثة او تعديات والتصدي لها والعمل علي إزالتها في المهد .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية .