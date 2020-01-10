شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا درجة الحرارة 1 تحت الصفر فى سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء الأرصاد استمرار موجة الطقس البارد غدا، السبت، بمنطقة سانت كاترين، وتصل درجة الحرارة الصغرى 1 تحت الصفر " 1-" والعظمى 11 درجات، يأتى ذلك بعدما شهدت مدينة سانت كاترين طقسا أوروبيًا اليوم، الجمعة، وغطت الثلوج الشارع الرئيسى المؤدى إلى دير وجبال المدينة والأحياء السكنية.

كان اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، قال إن المدينة شهدت تساقط الثلوج فى الساعات الأولى من صباح الخميس، خاصة فى منطقتى وادى الأربعين ومركز الشباب وسط غيوم شديدة، مشيراً إلى أن درجات الحرارة انخفضت لأقل من 2 تحت الصفر، موضحًا أن المدينة تستعد لاستقبال موسم تساقط الثلوج، حيث تنتعش السياحة الوافدة إلى المدينة، خاصة السياحة الداخلية بعض المصريين لحضور هذا الحدث من كل عام، لافتا إلى أن هناك إجراءات تتم لكل من يصعد جبال موسى أو يجرى رحلات داخل الوديان، مطالبًا باتباع تعليمات الدليل البدوى حتى لا يتعرض أحد للخطر.

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وتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا السبت، ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن كثيفة أﺣﻴﺎﻧﺎ وﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺴﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة.