شكرا لقرائتكم خبر عن شركة لوفتهانزا المانية تلغى رحلاتها من وإلى طهران لأسباب أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الجمعة إن مجموعة الشركات التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 يناير بسبب الوضع الأمنى غير الواضح فى المجال الجوى حول العاصمة الإيرانية.

وذكرت الشركة أن القرار "إجراء احترازى" وأنها ستقرر موعد استئناف رحلاتها إلى إيران عندما يتوفر لديها المزيد من المعلومات.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس الخميس إن الحكومة تعتقد أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بعد فترة قصيرة من إطلاقها صواريخ على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين بالعراق بينما كانت طهران فى حالة تأهب قصوى.

وقد قالت الخارجية الأوكرانية، إن الرئاسة تسلمت من ديبلوماسيين أميركيين معلومات مهمة بشأن الطائرة، وذلك بحسب نبأ عاجل، نقلته فضائية سكاي نيوز عربية.

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وأعلنت الخارجية الإيرانية، قبول طهران بتحقيق تشارك فيه أوكرانيا وبوينج ومن دول الضحايا، وذلك بحسب نبأ عاجل نقلته فضائية العربية.

كان على عابد زادة، رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، قد قال أن بلاده سترسل الصندوق الأسود إلى روسيا أو كندا حال تعذر تحليله، لافتا إلى أن الصندوق الأسود قد يكون أصيب بخلل فنى، موضحاً أن قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة طلب العودة قبل سقوطها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، يجب انتظار معلومات الصندوق الأسود قبل استخلاص النتائج حول سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، وأؤكد أنه ليس هناك صاروخ أصاب الطائرة الأوكرانية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل 12 لجنة تخصصية لتحليل ما حدث، ونحتاج إلى وقتٍ كافى.

وأشار رئيس هيئة الطيران المدني، إن كان لدى الأمريكيين وثائق تخصصية تفيد بضرب صاروخ للطائرة عليهم نشرها، وما أدلوا به مجرد تصريحات سياسية وليست اختصاصية، مشيراً إلى أن حطام الطائرة انتشر فى منطقة ضيقة مما يؤكد عدم انفجارها بصاروخ.