شكرا لقرائتكم خبر عن لونلى بلانت: افتتاح المتحف المصرى الكبير من أكبر الأحداث الثقافية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "لونلى بلانت" المتخصص فى السياحة والسفر الضوء على إعلان موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وأسعار تذاكر الدخول، وقالت إن الافتتاح الذى طال انتظاره في القاهرة سيكون واحداً من أكبر الافتتاحات الثقافية هذا العام.

وأوضح الموقع أن المتحف من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020 ويقال إنه تم الانتهاء منه بنسبة 90 ٪. من المفترض أن يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موعد أكثر تحديدًا. ولكن تم تحديد رسوم الدخول ، حيث ستبلغ سعر التذكرة بالنسبة للأجانب ، 400 جنيه مصري (حوالي 25 دولار أمريكي) ، مع خصم 50 ٪ للطلاب، بينما سيكون سعر التذكرة للمصريين هو 60 جنيهًا مصريًا (حوالي 3.75 دولار أمريكي).

وأوضح أنه يتم نقل العديد من الآثار فى المتحف المصري في ميدان التحرير في وسط القاهرة مشيرا إلى أنه سيتم إغلاقه بعد افتتاح المتحف الكبير. ولفت إلى أن الأجانب يدفعون حاليًا 160 جنيهًا مصريًا (حوالي 10 دولارات أمريكية). وتم نقل ما يقرب من 50000 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير بالفعل ، الذى سيعرض جميع كنوز توت عنخ آمون في نفس المكان لأول مرة. توجد بالفعل تماثيل ضخمة ، بما في ذلك تمثال رمسيس الثاني الذى يبلغ ارتفاعه 11 مترا ، ويبلغ عمره 3200 عامًا.

وأكد "لونلى بلانت" أن مصر من المتوقع أن تستقبل أكثر من 15 مليون سائح في عام 2020 ، وهى نفس الأعداد التى شهدتها عام 2010 ، أي قبل عام من ثورات الربيع العربي التي جلبت الاضطرابات وعدم اليقين إلى المنطقة.

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وكان "لونلى بلانت" حدد القاهرة كواحدة من أفضل 10 مدن تقوم بزيارتها في عام 2020 ، وذلك بفضل افتتاح المتحف وكذلك إنشاء مطار سيفنكس الجديد القريب من الأهرامات.