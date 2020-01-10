شكرا لقرائتكم خبر عن نطق الشهادة ومات.. وفاة داعية فلسطينى أثناء إلقاء خطبة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة داعية إسلامي فلسطيني في الكويت أثناء إلقاء محاضرة دينية لينطق في نهايتها الشهادة بقولة " لا إله إلا الله " ويلفظ بعدها أنفاسه الأخيرة .

ووثق الفيديو لحظة مفارقه الداعية الإسلامي الحاج محمود عبدالباقي (أبو خطاب)، الذي توفي في الكويت عن عمر ناهز 83 عاما ، أثناء إلقاء خطبة دينية وأنهي حياتة بنطق الشهادة وسط حضور عدد كبير أثناء إلقائه محاضره دينية في زفاف أحد الشبان.

ويظهر المقطع المتداول الشيخ وهو يخطب في جمهور من الناس، خطبة دينية عن مآثر الرسول صلى الله وعليه وسلم، ليختم كلامه بـ"لا إله إلا الله"، ويلفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن "أبو خطاب محمود عبد الباقي"، من قرية بلعا في طولكرم، فلسطيني الجنسية ودرس الداعية الإسلامي عبد الباقي الحقوق، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة الكويت، وعمل في المجال الخيري

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ومن جانبهم أكد عدد من الدعاة من مختلف الدول العربية بالداعية الإسلامي عبد الباقي وحرصه على العمل الخيري في الكويت والوطن العربي، لاسيما أنه من مؤسسي لجنة زكاة العثمان التي تعتبر من أوائل لجان الزكاة في الوطن العربي.



تاريخ الانتهاءالاقامة فى نفس يوم وفاته

فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة لمستندات إقامة الشيخ أبو خطاب والتي أظهرت أن تاريخ إقامته، ينتهي بنفس يوم وفاته.