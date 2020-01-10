شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ٤٣ ألف طن قمامة ومخلفات هدم من النقطة الوسيطة بالزقازيق للمدفن الصحي بالخطارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نقل ورفع 43 ألف و800 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بالغار بمدينة الزقازيق والتي تشمل مناطق «الغار- العصلوجي- حي مبارك- شارع فاروق» لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة لتخفيف الإنبعاثات البيئية والحفاظ على البيئة والصحه العامه للمواطنين، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارات «الإنتاج الحربي- التنمية المحلية – البيئة- التخطيط» للإرتقاء بمنظومة المخلفات البلدية ورفع تراكمات القمامة وخلق جو بيئي وصحي أمن ونظيف.

ومن جانبه أوضح اللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن اعمال رفع ونقل المخلفات من النقطة الوسيطة بالغار إلى المدفن الصحي بالخطارة يسير على قدم وساق بمعرفة الشركة المسند لها تلك الاعمال والتي تقدر بحوالي 50 ألف طن حيث تم منذ بداية الأعمال وحتى الآن نقل ورفع 43 ألف و800 طن بمعدل 1235 نقلة بحمولة 35 طن للنقلة، وذلك لدفع العمل في منظومة النظافة التي شهدت طفرة حقيقية وخطوات إيجابية في الفترة الماضية.

وكان محافظ الشرقية شدد على الشركة المسند لها نقل أطنان القمامة من مقلب الغار الإلتزام بالمدة الزمنية المحددة طبقاً للتعاقد، وذلك تنفيذاً لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن تكثيف الأعمال بورديات صباحية ومسائية لحين الإنتهاء التام من تفريغ النقطه الوسيطه بالغار.