شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ اختبارات استلام وتشغيل شبكات المياه بالأراضي السكنية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم تنفيذ اختبارات استلام شبكات المياه وتجارب التشغيل بمناطق الأراضي السكنية بالحي الـ25 بالمدينة حتى حدود قطع الأراضي، وذلك بما يتفق مع البرنامج الزمني لمواعيد تسليم الأراضي مرفقة لحاجزيها.

وأضاف المهندس خالد شاهين، في بيان اليوم الجمعة، أن الجهاز يعمل على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق والبنية الأساسية بمناطق الأراضي السكنية بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم التشديد على الشركات المنفذة بضرورة تنفيذ أعمال المرافق (كهرباء، مياه، غاز، صرف صحي، وغير ذلك)، طبقاً لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأكد على سرعة تمهيد جميع الطرق أمام قطع الأراضي، واستكمال جميع المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للأحياء بمناطق شرق المدينة.