شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج ينيب سكرتيره المساعد لحضور مراسم الصلح بين عائلتين بقرية الخيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، المهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور مراسم الصلح بين عائلتى «الخوالد»، و«النعايمة»، بقرية الخيام بدائرة مركز دار السلام.

وأقيم سرادق كبير للصلح بين العائلتين داخل القرية، حضره اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد حامد رئيس فرع الأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، والعمد والمشايخ، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وما يقرب من ألفى شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة، وجرت وقائع الصلح بتقديم القودة «الكفن» لأسرة القتيل.

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ونقل سكرتير المحافظ في كلمته خلال الصلح شكر وتقدير محافظ سوهاج للعائلتين، وللجنة المصالحات، ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنجاز العديد من المصالحات، داعيًا إلى الوحدة ونبذ العنف، والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة العنف والإرهاب، والتفرغ للتنمية والبناء.

وأكد «الوراقى» أن الصلح والمودة حماية للوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الخصومات الثأرية أكبر معوق للتنمية، وهي أشد خطرًا وإضرارًا بالوطن من العدو الخارجي، آملًا أن يتم الإحتفال قريبا بأن تصبح محافظة سوهاج كلها خالية من الخصومات الثأرية.

ومن جانبه أشاد اللواء حسن محمود، مدير الأمن بجهود رجال الأمن، وأعضاء لجان المصالحات، وعواقل العائلات، في إقناع العائلتين بالصلح ووقف نزيف الدم، مؤكداً على تواصل مبادرة المديرية «سوهاج خالية من الدم والثأر»، برعاية وتوجيهات من السيد وزير الداخلية، لإنهاء كافة الخصومات الثأرية بمختلف أنحاء المحافظة.

وذكر اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، أن الخصومة الثأرية بين العائلتين، وهما أبناء عمومة من عائلة «العكارمة»، بدأت منذ 5 شهور بمقتل أحد الأشخاص في مشاجرة بينهما، وعقب ضبط المتهمين تم الدفع بحكماء القرية، وشيوخ الأزهر، وأعضاء مجلس النواب، ولجنة المصالحات، وعواقل العائلتين، والعائلات الأخرى بذات الناحية، وجرى إقناع الطرفين بالصلح الذي جرت مراسمه بقيام نجل عم المتهمين أبوالوفا. ع. أ «35 سنة – عامل»، بتقديم القوده «الكفن» للمدعو محمد. أ «25 سنة –عامل» نجل المجني عليه، والقسم بأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهما.