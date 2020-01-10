شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغيت، اليوم الجمعة، رحلات البالون الطائر بالأقصر، وذلك لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح عن الحد المسموح به وقت إقلاع الرحلات، وتوقف الرحلات لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأبلغت سلطات الطيران المدنى، وهيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولى، شركات البالون الطائر، عدم صلاحية الطيران، اليوم، وذلك بسبب تقلبات في حالة الطقس ووجود رياح شديدة في سماء الأقصر، والتى تتعرض له المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الرحلات.

وقال محمود بدوى، مسؤول في مجال البالون الطائر، إن انطلاق الرحلات، يتطلب عدم تجاوز سرعة الرياح لأكثر من 8 عقد، وألا تزيد درجة الحرارة على 30 درجة، وقت إقلاع الرحلة، والتي تكون قبيل طلوع الشمس، بالإضافة إلى أن الرؤية يجب إلا تقل عن 4 كيلو.