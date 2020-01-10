شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٢٣ ألف عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية ورقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، شنت إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة في إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية.

تم من خلالها المرور على 117 مركز بيع وعيادة ومصنع للأدوية البيطرية وتحرير 90 محضر مخالفة لـ 86 مراكز بيع أدوية و4 مصانع لتصنيع الأدوية البيطرية وضـبط 23 ألف و329 عبوة لـ 1020 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهول المصدر ومحظور تداوله بيطرياً.

تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا كما تم تنفيذ الحكم القضائي بغلق 5 مراكز بيع أدوية بيطرية.