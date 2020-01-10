شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. جامعة عين شمس تفتتح مركز أبحاث طب عين شمس بحضور ٤ وزراء ‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد جامعة عين شمس افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس «MASRI» بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، واللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، وأسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، وذلك بقصر الزعفران السبت.

ويشارك في الافتتاح عدد من رؤساء الجامعات المصرية، و١٢ خبير دولي من بينهم الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للاورام ورئيس الجمعية الأفريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، الصين، الهند.

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وقال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أن مركز أبحاث طب عين شمس يسعى لأن يكون مركزاً رائدا في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها، حيث يحتوي علي ٦ أقسام لأبحاث ما قبل الاكلينيكية، أبحاث الجينوم، أبحاث الخلايا الجذعية، كما يضم مركزاً معتمداً للأبحاث الاكلينيكية ووحدة لعلاج وأبحاث الڤيروسات الكبدية ووحدة للمعلوماتية الحيوية.

وأضاف الدكتور هشام الغزالى مدير المركز، أن المركز يحتوي ولأول مرة علي بنكا حيويا للسرطان والذي يعد الأكبر في المنطفة العربية، ويحتوي علي أنسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو ٢٨ ألف مريض، ويطمح الباحثون من خلاله لمعرفة الخصائص الچينية لمرضي السرطان المصريين مما ينعكس بدوره على اكتشاف الدواء والاختيار الدقيق للادوية بما يسمى بالطب الشخصى.

وأشار «الغزالي» إلي أن المركز يرتبط ارتباطا وثيقا بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف انماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة اورام الكبد، مضيفاً أن المركز له عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز ٤٠ عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.

ويشكل مجلس إدارة المركز من عدة علماء مصريين واجانب من بينهم البروفيسور أحمد كاسب رئيس وحدة اورام الكبد بمعهد MD اندرسون بالولايات المتحدة الامريكية، والدكتور باسكال بوجول رئيس وحدة الجينات بجامعة مونبلييه الفرنسية.