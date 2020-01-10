شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن توفير رؤوس ماشية مستورده للتسمين بقروض ميسرة وفائدة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، عن توفير رؤوس ماشية مستوردة للتسمين لتوزيعها على صغار المرزاعين في اطار المشروع القومى لإحياء البتلو، والتمويل من البنك الزراعى بشروط ميسرة وعائد 5% سنوياً، والتأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتسهيلات في الحصول على رؤوس الماشية، وذلك لزيادة انتاج اللحوم ، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.

ووافق مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تفعيل بروتوكول التعاون والتفاهم بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المزارعين للتسمين فى إطار المشروع القومى لإحياء البتلو.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البروتوكول يهدف إلى توزيع رؤوس عجول مستوردة سريعة النمو للتسمين لمساعدة صغار المربين، ولدعم المزارع النظامية، والذى يقوم باستيرادها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتمويل من البنك الزراعى المصرى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية التي سوف تكون على استعداد لشراء بعض الروؤس في نهاية الدورة بعد تسمينها، وطرحها للمستفيدين فى منافذها بأسعار مناسبة وذلك لعمل توازن فى الأسعار .. وتوفير كميات من اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.

وأضاف الصياد، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سوف يقوم بتوفير عجول لحم مستورده خليط بأوزان من 250 - 300 كجم، والتى تقوم بكافة إجراءات الحجر البيطرى عليها شامل التحصينات اللازمة، من خلال الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى وأن الفئات المستهدفة من التمويل هى صغار المربين والمزارع والجمعيات بحد أدنى 5 رؤوس وحتى 50 رأس حد أقصى.

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وأوضح أن الفئات التسليفية للشراء بحد أقصى 15 ألف جنيه للرأس، و 5 آلاف جنيه لتغذيتها، والتمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنوياً بسيط في إطار المشروع القومي للبتلو كما يتم التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية .

ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اكد على أهمية توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس ، أما صغار المربين والمستفيدين بعشرة رؤوس فما أقل فيكتفى بمعاينة للحظيرة للتأكد من ملائمتها للتربية والتسمين.

فيما شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ،على كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أن يكثفوا من المتابعات الميدانية على المستفيدين لدراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع وطرح الحلول العلمية والعملية التطبيقية السليمة والمناسبة الفورية.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة السادة الراغبين من المستفيدين فى الحصول على القرض التوجه لأقرب فرع بنك زراعى مصرى المنتشر على مستوى محافظات وقرى الجمهورية - أو أقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة أو التواصل مع القطاع بديوان عام الوزارة.