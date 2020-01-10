شكرا لقرائتكم خبر عن "تيكرز N U B" إصدار صحفى لطلاب إعلام النهضة لتأهيلهم لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت كلية الإعلام بجامعة النهضة، من إصدار جريدة صحفية تعليمية جديدة باسم "تيكرز NUB " يقوم طلاب الكلية علي جمع وتحرير أخبارها، ووضع التصور الإخراج للمجلة، والتى تعتبر جريدة تدريبية لطلاب الكلية .

كما يشارك طلاب الكلية فى أعمال رصد الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال أول منصة إلكترونية مصرية لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة كمبادرة من جامعة النهضة، كما نظمت الكلية لطلابها العديد من الزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية الكبرى خلال العام الدراسى، للتعرف على طبيعة العمل بالمؤسسات الإعلامية في مصر.

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، أن إصدار جريدة "تيكرز NUB" كجريدة تدريبية لطلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة يأتى فى إطار برامج التدريب الإعلامى التى يحصل عليها طلاب الكلية، حيث يقوم بالتدريب العملى بالمعمل الصحفى للكلية والإستديو الإذاعى والتليفزيونى، نخبة من الإعلاميين في مجالات العمل الإعلامى المختلفة.

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وأضاف عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة فى بيان صادر عن الجامعة، أن الطلاب يشاركون فى إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية التى يقدمها راديو وتلفزيون جامعة النهضة .

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ومن جانبه قال الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، أن الاهتمام بالتدريب العملى يعد أحد العناصر الأساسية فى نظام التعليم بالجامعة ، لتنمية المهارات العملية للطلاب ، وتأهيلهم لسوق العمل .

وبدوره أكد مهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، أن الإدارة حريصة على تقديم أوجه الدعم الكامل لتطوير المهارات العملية للطلاب لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل .

وعلى جانب أخر، كانت جامعة النهضة وقعت برتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، ويؤكد البروتوكول أهمية التعاون والتنسيق في مجال البحوث والدراسات والتطبيقات الفنية في مجال هندسة الاتصالات وعلوم الفضاء والاستشعار من بعد وذلك بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي وتبادل الخبراء بين الطرفين في كل المجالات وخاصة في مجال التعليم والتدريب.

كما يسمح البروتوكول بتدريب طلاب كلية الهندسة جامعة النهضة بالمعامل التخصصية الموجودة بالهيئة لتأهيلهم، حيث اتفق الطرفان على تحديد آلية التعاون بينهما في مجال التدريب والبحث العلمى والمشاريع البحثية.