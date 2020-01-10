شكرا لقرائتكم خبر عن قصص مدائن صالح ترويها أول مرشدة سعودية.. قصر الصانع وجبل إثلب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في يونيو عام 2008، أدرجت منطقة "الحجر" أو "مدائن صالح" بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن قائمة التراث العالمي، وفي العام 2012، قررت الهيئة العامة للسياحة والآثار فتحها أمام الناس وحثتهم على زيارتها، لما تحويه من آثار وأماكن تراثية تروي تاريخ ممالك الأنباط واللحيان.

بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للسياحة والتراث السعودي، فقد سُكنت مدينة الحجر من قبل المعنيين الثموديين في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ومن بعدهم سكنت من قبل اللحيانيون في القرن التاسع قبل الميلاد، وفي القرن الثاني قبل الميلاد، احتل الأنباط مدينة الحجر، وأسقطوا دولة بني لحيان واتخذوا من بيوت الحجر معابد ومقابر، وقد نسب الأنباط بناء مدينة الحجر لنفسهم في النقوش التي عثر عليها.

وثبت لدى الباحثين أن الأنباط هم أول من استوطن الحِجر "مدائن صالح" وقاموا بتعميرها، ويرى الباحثون أن أصل الأنباط من الجزيرة العربية، وذكر المؤرخ ديودور الصقلي أن الأنباط كانوا بدواً رعاة لا يعـرفون الزراعة أي أنهم غير مستقرين، وأنهم لا يشربون الخمر، وأرضهـم أغلبهـا صخرية وعرة.

والتقينا مع شهد بدير، وهي مرشدة سياحي «راوية» وأول من حصلت على رخصة الإرشاد السياحي بمحافظة العلا، لتروي تاريخ مدائن صالح، وما تحويه من معالم أثرية وجبال أشهر جبل «الفريد» و«إثلب» و«الصانع».

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وأسس الأنباط مملكة ضخمة امتدت من عاصمتهم البتراء شمالاً إلى الحِجر "مدائن صالح" جنوباً، وكان أقدم دليل يشير إلى وجود الأنباط يعود إلى القرن التاسع الميلادي، وبداية نشأة مملكتهم في مدينة سلع المسماة حالياً بالبتراء، وهي العاصمة السياسية للأنباط، وبعدها قرروا السيطرة على طريق التجارة القديم، فأسسوا عاصمتهم التجارية "الحجر" ومن خلال النقوش النبطية المؤرخة في مدائن صالح تم تحديد العمر الزمني الذي ساد فيه حكم مملكة الأنباط، إذ إنه يبدأ من بداية القرن الأول قبل الميلاد إلى منتصف القرن الثاني الميلادي.

ومن أبرز المقابر التي تم نحتها في مدائن صالح، "الفريد" وسمي بالفريد لانفراده بكتلة صخرية مستقلة، وكذلك لاختلاف واجهته الكبيرة عن المقابر الأخرى في مدائن صالح، ويلاحظ دقة النحت وجماله في الواجهة، وعلى الرغم من هذا الجمال إلا أن القصر الفريد غير مكتمل النحت، حيث إنه لم يكتمل العمل في أسفل الثلث الأخير، و قد بني هذا القصر لشخص اسمه حيان بن كوزا.

و"قصر الصانع" يعد مقدمة للعناصر الرئيسة للطراز النبطي للقبور، وهي الواجهة العظيمة، والشكلان المكونان من خمس درجات، والنقوش في أعلى الباب، وداخل القبر فتحات كانت توضع فيها الجثث، وتقدم الخريمات عشرين ضريحًا بحالة جيدة من أفضل القبور المحفوظة في مدائن صالح، وهناك العديد من الرموز التي يبدو أنها تربط أجيالاً من التصوير الثقافي المستعار من الأحباش والمصريين، وغيرهم، وتُظهر أشكالاً تبدو كالغرفين "جسم أسد بأجنحة" برؤوس بشرية، وأشكالاً تشبه الورود مرسومة على زبدية استخدمت ضمن طقوس مصاحبة للجنائز، وفي الخريمات بيوت مبنية من اللبن، وبئر نبطي.

أما جبل إثلب، فنحت داخل الصخرة صالة كبيرة مفتوحة تسمى الديوان، ومحاطة بعمودين وبعض المصطبات الحجرية على الجدران الثلاثة الداخلية.

وتضم محافظة العلا، العديد من المناطق الآثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، أبرزها مدائن صالح (منطقة الحجر) والتي كانت موطن الأنباط وقوم عاد المذكورين في القرآن الكريم، وتعتبر "مدائن صالح" أول موقع في السعودية ينضم إلى قائمة التراث العالمي، كما تعتبر صخور "الغراميل" من أبرز معالم الصحراء في محافظة العلا، وهي تكوينات وجبال صخرية، ويعد "جبل الفيل" أحد أبرز التشكيلات الصخرية ومعالم وادي العلا، ويبلغ ارتفاعه 50 متر، و"جبل عكمة" التاريخي والذي يحتوي على الكتابات والنقوش الأثرية للحضارة اللحيانية إلى جانب الحضارات الديدانية والمعينية والنبطية، و"مملكة دادان" حيث تم اكتشاف ما يسمى ب"مقابر الأسود" التي تعد أبرز آثار المملكة، أما "حرة عويرض" فهو جبل بركاني متعدد الفوهات يرتفع عن مستوى سطح المدينة مسافة 600 قدم ومن خلال يمكن رؤية محافظة "العلا" من أقصاها لأقصاها.