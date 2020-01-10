شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر يشهد اختبارات استلام وتشغيل شبكات المياه بقطع الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، ومسئولو جهاز مدينة العاشر من رمضان، تنفيذ اختبارات استلام شبكات المياه وتجارب التشغيل بمناطق الأراضي السكنية بالحي الـ٢٥ بالمدينة حتى حدود قطع الأراضي، وذلك بما يتفق مع البرنامج الزمني لمواعيد تسليم الأراضي مرفقة لحاجزيها.

وقال المهندس خالد شاهين: يأتي ذلك في إطار سرعة الانتهاء من أعمال المرافق والبنية الأساسية بمناطق الأراضي السكنية بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم التشديد على الشركات المنفذة بضرورة تنفيذ أعمال المرافق(كهرباء – مياه – غاز – صرف صحي، وغير ذلك)، طبقاً لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأكد رئيس الجهاز على سرعة تمهيد جميع الطرق أمام قطع الأراضي، واستكمال جميع المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للأحياء بمناطق شرق المدينة.

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من ناحية أخرى، قال المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمشرف علي جهاز خليج السويس، لـ" الخليج 365" إنه جاري الإنتهاء من تنفيذ مشروع تنفيذ قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة، وذلك بتكلفة 56 مليون جنيه.

وأوضح المهندس "شريف عبد البديع" نائب رئيس الجهاز، أن نسبة الإنجار بالمشروع بلغت 80%، وأن المشروع عبارة عن مبني القسم، ومبنى سجل مدنى ومبنى مطافئ، ومسجد وخزان إستراتيجى وعنبر الجنود وساحة تدريب ومظلات وورش الحملة.

وأضاف نائب رئيس الجهاز، إن القسم سوف يخدم المرحلة الثالثة والرابعة بالمدينة إبتداء من الحي التاسع وحتي الحس السادس عشر وبعض الأماكن الأخري منها مشروع إبني بيتك والإسكان الإجتماعي، وذلك لحرص جهاز العاشر علي زيادة التغطية الأمنية بالمدينة وتوسعاتها الحالية، وتوفير الأمن للمواطنين في كافة أنحاء المدينة.