شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" فى المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المكسيكية ثوران بركان جبل (بوبوكاتبتبيل) الواقع على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مكسيكو سيتي، وحذرت السلطات المكسيكية ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ من احتمال وصول الرماد والدخان المتصاعد من ثوران البركان، الذى غطى كافة المجمعات السكنية القريبة من جبل "بوبوكاتبتبيل" عقب ارتفاعه إلى أكثر من 3 كيلومترات، إلى العاصمة.

وطالبت سكان المنطقة المجاورة لجبل "بوبو كاتبتبيل" بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق القريبة من البركان بالعاصمة مكسيكو سيتي.

وكانت وكالة مكافحة الكوارث فى المكسيك قد أعلنت فى شهر نوفمبر من العام الماضى تسجيل 124 انفجارا فى بركان جبل بوبوكاتبتبيل بالقرب من العاصمة.. ويبلغ ارتفاع بركان (بوبوكاتبتبيل) 5426 مترا، وهو ثانى أعلى جبل فى المكسيك وخامس أعلى قمة فى أمريكا الشمالية.