شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام شركة هندسة البناء الصينية: نسلم 20 برجا بالعاصمة الإدارية فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (CSCEC) إنها في طريقها لتسليم 20 برجًا تجاريًا يضم ​​المنطقة التجارية المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ، بما فى ذلك أطول برج فى أفريقيا، بحلول عام 2022، وذلك بحسب موقع "جلوبال كونستراكشن رفيو".

وصرح تشانج وى تساي المدير العام لشركة CSCEC في مصر لوكالة الأنباء الصينية الحكومية (شينخوا) أن خمسة آلاف عامل، 1000 منهم صينى، و1600 مهندس، نصفهم من الصين، يعملون فى المشروع، الذي بدأ تنفيذه رسميًا في مايو 2018.

وقال تشانج أن العمل لبناء برج الأيقونة، وأطول ناطحة سحاب في أفريقيا بارتفاع 385 مترًا ، مستمر بمعدل طابق واحد كل ستة أيام أو أقل. يبلغ ارتفاعه الآن 100 متر ، حيث تم الانتهاء من 16 طابقا من الطوابق الـ 80 المخطط لها.

وقال "في النصف الثاني من عام 2021 ، سنبدأ في تسليم المباني العشرين واحدا تلو الآخر. بحلول عام 2022 ، سنقوم بتسليم المشروع بالكامل بمساحة بناء مكتملة تبلغ حوالي 1900.000 متر مربع. "

في السنوات الأخيرة ، كان هناك عدد من المتنافسين على لقب أطول برج في إفريقيا ، بما في ذلك برج ليوناردو في جوهانسبرج (227 مترًا) ، وبرج بنك إفريقيا في الرباط ، المغرب (250 مترًا).

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ومع ذلك ، لا يوجد شيء قيد الإنشاء يتجاوز برج العاصمة الإدارية، الذي يتفوق على مخطط أبراج Pinnacle التابع لشركة هاس بتروليوم (300 متر) ، والذي تشيده CSCEC نفسها في نيروبي ، كينيا.

في مارس 2018 ، وافقت البنوك الصينية على تمويل 85 ٪ من تكلفة الحي التجاري المركزي التى تبلغ 3 مليارات دولار.

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خطط لإنشاء عاصمة جديدة بنيت من الصفر في الصحراء على بعد 45 كم شرق القاهرة في مارس 2015.

في ذلك الوقت، تم العمل على بناء العاصمة الجديدة التى تقع على مساحة 700 كيلومتر مربع. ومن المقرر أن تضم أكثر من 30 وزارة حكومية مصرية ، وأن تكون مركزًا جديدًا للأعمال التجارية والمالية والثقافية ، فضلا عن ضم مناطق سكنية تكفى لـ 7 ملايين شخص.