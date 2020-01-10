شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا شبورة كثيفة نهارا وطقس مائل للبرودة والصغرى بالقاهرة 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا السبت، ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة أﺣﻴﺎﻧﺎ وﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺴﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 03 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 18

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درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى -01 والعظمى 11

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 19