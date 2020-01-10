شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة على طريق مصر إسكندرية الصحرواى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوى، منذ قليل، تساقط أمطار غزيرة، فى موجة الطقس السىء الذى تشهده البلاد، بجانب الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة.

كانت المحافظة قد شهدت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تساقط حبيبات ثلجية فى مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، مع صقيع شديد البرودة ليلا.

وذكرت المحافظة فى بيان لها أمس أن موجه الأمطار تتفاوت شدتها ما بين الغزيرة والمتوسطة، فى مناطق متفرقة من المحافظة، وأن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى احتمالية سقوط الأمطار حتى اليوم الجمعة.

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وأكد البيان، أنه تم توجيه شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ومياه الشرب، والمجموعة الجغرافية للبترول، برفع حالة الاستعداد والإخطار الفورى حال وجود تجمعات مياه، مع مراجعة تمركز سيارات الكسح والبدلات والتأكد من جاهزية استعداداتها للتدخل الفورى والتطهير المستمر للشايش والمطابق.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا فى حالة الضرورة، والبقاء بالأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق، وحذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

كما حذرت محافظة الإسكندرية من الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار بها.