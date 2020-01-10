فيديو جراف.. قواعد الأمريكان فى مرمى النيران ..الخريطة الكاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تصاعد حدة التوتر بين أمريكا وإيران جاء رد طهران على قتل إدارة ترامب لقاسم سليمانى بضرب قاعدتين أمريكيتين بالعراق، الأمر الذى يثير التساؤلات حول القواعد العسكرية الأمريكية فى العديد من الدول العربية، وهل من الممكن أن تلقى نفس المصير من العداء المشتعل بين أمريكا وإيران. ففى العراق يتمركز 6 آلاف من القوات الأمريكية فى ثمانية قواعد وهى: قاعدة عيد الأسد الجوية فى محافظة الأنبار قاعدة فيكتورى فى مطار بغداد قاعدة التاجى فى بغداد قاعدة بلد الجوية فى محافظة صلاح الدين قاعدة الحبانية فى الأنبار قاعدة رينج فى كركوك قاعدة أربيل قاعدة القيارة الجوية فى نينوى وفى سوريا، أصبح عدد القوات الأمريكية بعد الانسحاب 800 جندى، وهناك حامية أمريكية فى منطقة "تنف" بمحافظة حمص على الحدود السورية الأردنية ويمكن أن تكون تلك الحامية نقطة صدام محتمل لتواجد قوات إيرانية بالفعل فى سوريا أما فى الكويت فينتشر نحو 1300 من القوات عبر عدة قواعد أبرزها.. قاعدة معسكر الدوحة شمال غرب مدينة الكويت يتمركز بها أكثر من 10 آلاف من الجنود الأمريكيين قاعدة على سالم الجوية وأيضا معسكر عريجان. وفى الأردن توجد قاعدة موفق السلطى الجوية. كانت القاعدة نقطة انطلاق مهمة فى المعركة ضد داعش. وبالنسبة للسعودية.. Advertisements فهى تضم 3 آلاف جندى أمريكى ويتمركز الجنود فى قرية إسكان على بعد 20 كم من الرياض. وتعهدت واشنطن فى وقت سابق بإرسال المزيد فى ظل التوترات المتزايدة مع إيران و نفس الأمر فى البحرين حيث تستضيف المملكة الأسطول الأمريكى الخامس ويضم الأسطول حاملة طائرات أمريكية وغواصات هجومية ومدمرات بحرية كما يضم أكثر من 70 مقاتلة فيما تشير التقديرات إلى تمركز 3500 بحار أمريكى ونحو 17 سفينة هناك أما عٌمان: 600 جندى من القوات الأمريكية مارس الماضي، وقعت السلطنة اتفاق يسمح للمقاتلات الأمريكية والسفن باستخدام موانئها عند الضرورة. كما تضم قطر قاعدة العديد الجوية تعد العديد القاعدة الأمريكية الأكبر فى الشرق الأوسط وتضم 13 الأف من القوات. و فى الإمارات: يصل عدد القوات الأمريكية فى الإمارات إلى حوالى 5 آلاف من القوات كما تستضيف تركيا: قاعدة أنجيرليك الجوية إلى جانب مواقع أخرى تتواجد بها قوات الناتو. فما هو الهدف التالى للإيرانيين أم أن الصدام فى طريقه للاحتواء ؟!

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