شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تتجه لإجبار هاري وميجان على دفع إيجار منزلهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة جديدة تقترب من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بعد قراراهما باعتزال مهامهما الملكية والاستقلال ماديا وقضاء حياتهما المستقبلية بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، وبعد تأكيد كل من هاري وميجان، في بيان رسمى نشر استمرار استخدامهما لمنزلهما بأراضي قلعة "ويندسور"، أخبرت مصادر الليلة الماضية صحيفة "التايمز" البريطانية أنه يمكن إجبار الزوجين على دفع إيجار للملكة إليزابيث التى سبق وأن وهبت لهما العقار.

ووفق صحيفة "التايمز" البريطانية فإن الملكة إليزابيث الثانية ستبدأ فى معاملة الأمير هاري وزوجته باعتبارهما خارج الأسرة الملكية رسميا، وذلك بمطالبة حفيدها بدفع إيجار المنزل الذى سيسكن به مستقبلا، حيث حددت الصحيفة كوخ فروجمور بأراضي قلعة "ويندسور"، الذي يتخذه الأمير هاري وزوجته ميجان منزلا لهما خلال إقامتهما بالمملكة المتحدة، وأفادت الصحيفة بأن الملكة تشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار الأمير هاري وزوجته على الرغم من ظهور بوادر الأزمة بين الثنائي والأسرة الملكية منذ فترة أعياد الكريسماس الماضية.

وكان قد أعلن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس، التنحى من العائلة المالكة البريطانية، وكشفا أنهما سيعيشان بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية بينما يعملان ليصبحا مستقلين مالياً، وقال دوق ودوقة ساسكس فى بيان رسمى عبر حسابهما على إنستجرام: "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام، وبدأنا فى القيام بدور تدريجى جديد داخل هذه المؤسسة".

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وأضاف البيان:"نعتزم التراجع كأعضاء فى العائلة المالكة والعمل على الاستقلال المالي مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، نشعر بأننا على استعداد لإجراء هذا التعديل".

وذكرا فى خطاب التنحى:"نخطط الآن لتحقيق التوازن بين وقتنا فى المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ومواصلة احترام واجبتنا تجاه الملكة والكومنولث ورعايتنا".

وتابع البيان:"سيمكننا هذا التوازن الجغرافى من رفع ابننا مع التقدير للتقاليد الملكية التى ولد فيها، مع تزويد أسرتنا أيضًا بمساحة للتركيز على الفصل التالى، بما فى ذلك إطلاق كياننا الخيرى الجديد"، واستطرد: "سنعلن التفاصيل الكاملة للخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب، حيث نواصل التعاون مع صاحبة الجلالة الملكة، أمير ويلز، دوق كامبريدج، وجميع الأطراف ذات الصلة. حتى ذلك الحين ، يرجى قبول شكرنا العميق لدعمكم المستمر".