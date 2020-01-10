شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن منع إبحار السفن إلى مينائى مصراتة والخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الجيش الوطنى الليبى، مصلحة الموانئ والنقل البحرى، بالإعلان دوليا عن منع السفن من الإبحار إلى مينائى مصراتة والخمس، وذلك بحسب نبأ عاجل نقلته فضائية سكاي نيوز.

وفي سياق منفصل قال أحمد المسمارى، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن ما قامت به القوات المسلحة، لتحرير مدينة سرت، هو رسالة للغزاة الأتراك، موضحا أن تلك الرسالة مفادها أن القوات المسلحة الليبية قادرة على صد أى عدوان، ومجابهة أى خطر، من الممكن أن يضر بالبلاد.

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وأضاف المسمارى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فصائية MBC مصر، أن الحرب الشاملة التي نخوضها ضد الإرهاب حرب تطهير البلاد، مشيراً إلى أن مدينة سرت عانت من الإرهاب والجريمة والتسلط منذ 2011، ولكن اليوم استعادت قوتها بعملية عسكرية خاطفة خطط لها بشكل جيد.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي، أن قواتنا تقدمت نحو 130 كيلو متر غرب مدينة سرت، ونتوقع أن تكون المقاومة في تلك المسافة ولكن في المدينة لم تكن هناك مقاومة وتركوا الأسلحة والمدرعات التركية فى ميدان العلميات وهربوا ووجدنا مدرعات وآليات دبابات ومدافع الميدان، والمؤشر كان أن هناك محاولة لكى تكون مدينة سرت قاعدة للأتراك.