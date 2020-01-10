شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن قبولها بمشاركة محققين أوكرانيين وشركة بوينج فى سقوط الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخارجية الإيرانية، قبول طهران بتحقيق تشارك فيه أوكرانيا وبوينج ومن دول الضحايا، وذلك بحسب نبأ عاجل نقلته فضائية العربية.

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كان على عابد زادة، رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، قد قال أن بلاده سترسل الصندوق الأسود إلى روسيا أو كندا حال تعذر تحليله، لافتا إلى أن الصندوق الأسود قد يكون أصيب بخلل فنى، موضحاً أن قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة طلب العودة قبل سقوطها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، يجب انتظار معلومات الصندوق الأسود قبل استخلاص النتائج حول سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، وأؤكد أنه ليس هناك صاروخ أصاب الطائرة الأوكرانية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل 12 لجنة تخصصية لتحليل ما حدث، ونحتاج إلى وقتٍ كافى.

وأشار رئيس هيئة الطيران المدني، إن كان لدى الأمريكيين وثائق تخصصية تفيد بضرب صاروخ للطائرة عليهم نشرها، وما أدلوا به مجرد تصريحات سياسية وليست اختصاصية، مشيراً إلى أن حطام الطائرة انتشر فى منطقة ضيقة مما يؤكد عدم انفجارها بصاروخ.