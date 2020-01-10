شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكاديمية الشرطة تدرب الكوادر الأمنية الإفريقية على التعامل مع المتفجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أكاديمية الشرطة، بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بحضور 71 مُتدرباً يمثلون عدد 28دولة أفريقية، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة.

وخرجت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجالى "الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة" ، شارك فيها ( 71 مُتدرباً يمثلون 28 دولة أفريقية) بحضور اللواء مدير مركز بحوث الشرطة ، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ودعم ومُساندته الكاملة لكافة الجهود المبذولة فى هذا الجانب ، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بإسلوب علمى يُسهم فى تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.

وتلقى المتدربون برنامجاً تعليمياً وتدريبياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية ، فضلاً عن البرنامج الثقافى الموازى للبرنامج التدريبى ، والذى تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة والجيزة تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية بالإضافة لزيارتهم إلى مدينة الغردقة.

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وأعرب نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز فى حفظ الأمن جنباً إلى جنب ، بالإضافة إلى الجهود العظيمة التى تُبذل فى إعداد وتأهيل رجال الأمن بإسلوب علمى متطور تقوم به أكاديمية الشرطة ، لاسيما مركز بحوث الشرطة فى تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية.

بدورهم، أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة ، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى.. وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.



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