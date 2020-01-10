شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الجملى تواجه انتقادات من البرلمانيين التونسيين:لن ننتخب حكومة إخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت حكومة الحبيب الجملى المقترحة بتونس، انتقادات لاذعة من قبل البرلمانيين اليوم خلال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، فمن جانبها أكدت عبير موسى عضو البرلمان التونسى عن الحزب الدستورى الحر، أنهم لن يستجيبوا للتعاون مع هذه الحكومة ولن نتعامل معها، والسبب أنها حكومة بعيدة عن الكفاءات ومرشحة من قبل جهات أغرقت البلاد فى أوضاع اقتصادية صعبة.

وأكدت عبير موسى ، نحن نعانى من ثمار جلسات " شرب الشاى" لكم منذ شهرين والتى لم تسفر عن شئ صالح تونس، فالحكومة لا تمثل الشباب ولا تحترم المرأة ولا التاريخ والجغرافيا ولا تتوفر فيها مقايسس موضوعية ، ووزير السياحة المقترح يتحمل مسئولية فى جريمة اغتيال محمد براهمى وشكرى بلعيد .

كما أكد عدد من البرلمانيين أن الحكومة لا تعبر عن الكفاءات الحقيقية فى تونس وكأن تونس فقيرة فى الكفاءات .

أما ممثل الفلاحين فى البرلمان فقد عبر عن ظلم واقع على مواطنى شمال غرب تونس والذين يعانون التهميش لحد "الإهانة على حد تعبيرة مطالبا ""لا تهينوننا " وتم تكليفها أعلن الحبيب الجملى رئيس حكومة تونس المكلف أسماء أعضاء الحكومة المقترحين لتولى الحقائب الوزارية ، وتتكون الحكومة الجديدة من وزراء وكتاب دولة علما أن مصطلح " كاتب الدولة" في القاموس السياسي المغاربي يعني "وزير الدولة" حسب التعريف المستخدم في البلدان العربية غير المغاربية.

وضمت قائمة التشكيل الحكومي التونسي الجديد كلا من وزير العدل: الهادي القديري ، وزير الدفاع الوطني: عماد الدرويش،وزير الداخلية: سفيان السليطي،وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ ،وزير التنمية: الفاضل عبد الكافي ،وزير الخارجية: خالد السهيلي،وزير التجارة: بشير الزعفوري ،وزير الصناعة: منجي مرزوق

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وزير الشؤون المحلية: نور الدين السالمي،وزير التربية: كمال الحجام،وزير المرأة: نبهة بالسرور،وزير المالية: عبد الرحمان الخشناوي ،وزير تكنولوجيات الاتصال: سامي السماوي

وزير التعليم العالي: سليم شورى،وزير الفلاحة: حسن الشورابي ،وزير التجهيز: روضة الجبالي العربي،وزير الصحة: مصطفى الفرجاني،وزير الشؤون الاجتماعية: السيد بلال، وزير السياحة: روني الطرابلسي،وزير التكوين المهني: حسين بن سعيد دبش

وزير الثقافة: فتحي الهداوي،وزير النقل: جمال قمرة،وزير أملاك الدولة: عبد اللطيف الميساوي،وزير الشباب والرياضة: طارق ذياب،وزيرة الوظيفة العمومية: شيراز التليلي

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي،وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الأداء الحكومي وتقييمه: محمد الهادي بشير ، وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان: لبنى الجريبي.