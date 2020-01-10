شكرا لقرائتكم خبر عن الحبيب الجملى يعلن أمام البرلمان التونسى أسماء أعضاء الحكومة المقترحين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحبيب الجملى رئيس حكومة تونس المكلف أسماء أعضاء الحكومة المقترحين لتولى الحقائب الوزارية ، وتتكون الحكومة الجديدة من وزراء وكتاب دولة علما أن مصطلح " كاتب الدولة" في القاموس السياسي المغاربي يعني "وزير الدولة" حسب التعريف المستخدم في البلدان العربية غير المغاربية.
وفيما يلي قائمة التشكيل الحكومي التونسي الجديد:
وزير العدل: الهادي القديري ، وزير الدفاع الوطني: عماد الدرويش، وزير الداخلية: سفيان السليطي، وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ ،وزير التنمية: الفاضل عبد الكافي ،وزير الخارجية: خالد السهيلي،وزير التجارة: بشير الزعفوري ،وزير الصناعة: منجي مرزوق.
وزير الشؤون المحلية: نور الدين السالمي،وزير التربية: كمال الحجام،وزير المرأة: نبهة بالسرور،وزير المالية: عبد الرحمان الخشناوي ،وزير تكنولوجيات الاتصال: سامي السماوي
وزير التعليم العالي: سليم شورى،وزير الفلاحة: حسن الشورابي ،وزير التجهيز: روضة الجبالي العربي،وزير الصحة: مصطفى الفرجاني،وزير الشؤون الاجتماعية: السيد بلال، وزير السياحة: روني الطرابلسي، وزير التكوين المهني: حسين بن سعيد دبش، وزير الثقافة: فتحي الهداوي،وزير النقل: جمال قمرة،وزير أملاك الدولة: عبد اللطيف الميساوي،وزير الشباب والرياضة: طارق ذياب،وزيرة الوظيفة العمومية: شيراز التليلي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي،وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الأداء الحكومي وتقييمه: محمد الهادي بشير ، وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان: لبنى الجريبي.
أما قائمة كتاب الدولة فشملت كلا من ، كاتب دولة لدى وزير المالية: عبد السلام العباس.
كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية: فاتن بالهادي، كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بالطاقات المتجددة: محمد عمار،كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض دبو ،كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد علي بن عبد الله،كاتبة دولة لدى وزير الصحة: مهى العيساوي،كاتب دولة للشؤون الاجتماعية: محمد بن محمود شيحة ،كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة المكلف بالشباب: فتحي بيار، كاتبة دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة المكلفة بالرياضة سهام عيادي، كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلّفة بالصناعات التقليدية: نجاة النفزي.
كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي: كوثر سعيد ،كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج سناء سخيرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الحبيب الجملى يعلن أمام البرلمان التونسى أسماء أعضاء الحكومة المقترحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.