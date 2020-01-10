شكرا لقرائتكم خبر عن الحبيب الجملى يعلن أمام البرلمان التونسى أسماء أعضاء الحكومة المقترحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحبيب الجملى رئيس حكومة تونس المكلف أسماء أعضاء الحكومة المقترحين لتولى الحقائب الوزارية ، وتتكون الحكومة الجديدة من وزراء وكتاب دولة علما أن مصطلح " كاتب الدولة" في القاموس السياسي المغاربي يعني "وزير الدولة" حسب التعريف المستخدم في البلدان العربية غير المغاربية.

وفيما يلي قائمة التشكيل الحكومي التونسي الجديد:

وزير العدل: الهادي القديري ، وزير الدفاع الوطني: عماد الدرويش، وزير الداخلية: سفيان السليطي، وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ ،وزير التنمية: الفاضل عبد الكافي ،وزير الخارجية: خالد السهيلي،وزير التجارة: بشير الزعفوري ،وزير الصناعة: منجي مرزوق.

وزير الشؤون المحلية: نور الدين السالمي،وزير التربية: كمال الحجام،وزير المرأة: نبهة بالسرور،وزير المالية: عبد الرحمان الخشناوي ،وزير تكنولوجيات الاتصال: سامي السماوي

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وزير التعليم العالي: سليم شورى،وزير الفلاحة: حسن الشورابي ،وزير التجهيز: روضة الجبالي العربي،وزير الصحة: مصطفى الفرجاني،وزير الشؤون الاجتماعية: السيد بلال، وزير السياحة: روني الطرابلسي، وزير التكوين المهني: حسين بن سعيد دبش، وزير الثقافة: فتحي الهداوي،وزير النقل: جمال قمرة،وزير أملاك الدولة: عبد اللطيف الميساوي،وزير الشباب والرياضة: طارق ذياب،وزيرة الوظيفة العمومية: شيراز التليلي

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي،وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الأداء الحكومي وتقييمه: محمد الهادي بشير ، وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان: لبنى الجريبي.

أما قائمة كتاب الدولة فشملت كلا من ، كاتب دولة لدى وزير المالية: عبد السلام العباس.

كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية: فاتن بالهادي، كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بالطاقات المتجددة: محمد عمار،كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض دبو ،كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد علي بن عبد الله،كاتبة دولة لدى وزير الصحة: مهى العيساوي،كاتب دولة للشؤون الاجتماعية: محمد بن محمود شيحة ،كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة المكلف بالشباب: فتحي بيار، كاتبة دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة المكلفة بالرياضة سهام عيادي، كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلّفة بالصناعات التقليدية: نجاة النفزي.

كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي: كوثر سعيد ،كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج سناء سخيرى.