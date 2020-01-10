شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان مشروع تطوير هضبة الحرفيين بمنشأة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، بمنطقة مساكن الحرفيين، بحى منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، وهى من المناطق ذات درجة الخطورة الأولى المهددة للحياة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وممثلى شركة المقاولون العرب.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الدولة.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، يتضمن مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، سند وتثبيت الحواف الجبلية لهضبة الحرفيين، لما تمثله من خطورة على الوحدات السكنية المقامة على الهضبة.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يتولى الصندوق توفير جزء من تمويل المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة، وتتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ الأعمال، باستخدام أحدث الأساليب الهندسية، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى شهر يونيو المقبل.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولي الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، لمتابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، حيث تناول الاجتماع مناقشة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، ومتابعة مشروع تطوير "سوق المواردي" بالسيدة زينب، وعدداً من المشروعات الأخرى.

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وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض، تمهيداً للبدء في أعمال الرفع المساحي والجسات بالمشروع، بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا إعداد تقرير وافٍ للمباني الحكومية المتواجدة بالمنطقة قبل اتخاذ أية قرارات بشأنها.

وأضاف الوزير، تطرق الاجتماع إلى مشروع تطوير" سوق المواردي" بالسيدة زينب، وتم التوجيه بضرورة الحصر الدقيق للمحال المتواجدة بالمنطقة كافة، وكذا التنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن المرافق المتواجدة بالمنطقة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم خلال الاجتماع، استعراض موقف عدد من المحال بمشروع روضة السيدة" تل العقارب سابقاً"، وتم التوجيه بضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة للمشروع، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مصانع الغراء بالروبيكي بمدينة بدر، وتم التوجيه بضرورة وضع جدول زمني من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنجاز المشروع حتى يتم النقل للعنابر، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة دورية لموقف مشروعات تطوير القاهرة التاريخية بشكل عام.