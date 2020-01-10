وزير النقل يستعرض خطة تطوير نادي السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، خطة تطوير نادي السكة الحديد والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي أو الاستثماري؛ واطلع على خطة تطوير المبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة ومخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء.

وذكرت وزارة النقل - في بيان اليوم الجمعة- أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان؛ بحضور كل من رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس شركة "إم أو تي" للاستثمار والمشروعات؛ حيث اطلع على المخطط الاستثماري الخاص بتطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

وأكد وزير النقل اهتمام الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد بتقديم رعاية اجتماعية ورياضية وصحية مميزة للعاملين في الهيئة ومترو الأنفاق باعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.

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وقال "إنه في هذا الإطار تم تطوير شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر وسيتم تطوير مستشفى السكة الحديد في كل من طنطا وأبو زعبل بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للعاملين"، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد بصدد استغلال بعض أملاكها في مرسى مطروح لإقامة مصيف للعاملين بالهيئة.

وأوضح المهندس كامل الوزير أن تطوير نادي السكة الحديد الرياضي سيصب في صالح العاملين في هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق وأسرهم.

وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة أعمال التطوير والمخططات الاستثمارية للنادي لتطوير الخدمة المقدمة للأعضاء بما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903، مشيرا إلى أن النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.