"علوم البحار": افتتاح موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

افتتح الدكتور شوقى زكي، سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو التابعة لفرع المعهد للمياه الداخلية والمزارع السمكية بمحافظة الدقهلية.

وأشار سبع في بيان اليوم الجمعة، إلى أن محطة بحوث السرو، تعتبر من أهم المحطات البحثية الإنتاجية بالمعهد حيث يوجد بها مزرعة سمكية بمساحة 35 فدانا ومفرخ سمكي علي مساحة 1500 متر مربع ينتج حوالي مليون وحدة زريعة بلطي.

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وأضاف أنه تم وضع خطة تستهدف إنتاج 2.5 مليون وحدة هذا العام، كما تنتج أيضاً زريعة اسماك المبروك، لافتا الى انه يتم تطبيق نتائج البحوث العلمية التي يقوم بها الباحثون في المعامل البحثية بالمعهد علي الأسماك بالمزرعة ويتم بيع فائض إنتاج تطبيق البحوث كل عام لدعم ميزانية المعهد وتوفير موارد مالية إضافية.

وأوضح انه على مدار السنوات الماضية منذ عام 2002 وحتي الآن لم تتوقف المزرعة عن أداء دورها الوطني لإنتاج الأسماك بجودة عالية طبقاً للمعايير العلمية.

وأكد أن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد يهتم بالبحوث التطبيقية المتعلقة بزيادة الإنتاج من الثروة السمكية والبحث عن مصايد جديدة وتحسين سلالات أسماك البلطي، موضحا أنه وفقا لإستراتيجية 2030 للدولة وخطة الوزارة يقوم المعهد باستزراع الأسماك الإقتصادية المرغوبة من المستهلك المصري.