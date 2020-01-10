7 أيام جريمة.. "مذبحة كفر الدوار وحريق منزلي مطرب وممثلة وعشيق الكريسماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

مصرع والد الفنان إيهاب توفيق في حريق فيلته

أكد مصدر بمديرية أمن القاهرة مصرع والد الفنان إيهاب توفيق في حريق هائل اندلع بفيلته في دائرة قسم أول مدينة نصر.

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"سيبنا والنبي ياعمي".. اعترافات الجزار مرتكب مذبحة كفر الدوار

أدلى المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار والتي قتل خلالها ٧ أفراد من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، بأقوال تفصيلية خلال التحقيقات معه أمام النيابة.

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"سهرة غريبة" في رأس السنة.. حكاية مقتل طالب تحت "شباك خطيبته" بالجيزة

منذ 4 أشهر، تعرض طالب جامعي إلى موقف عصيب، ودَّ لو انشقت الأرض وابتلعته آنذاك، تعرض لوصلة ضرب من والد محبوبته الذي ضبطهما في وضع مخل بمنزله، ولم يكتفِ بذلك بل أجبره على توقيع إيصالات أمانة، محذرًا إياه من تكرار فعلته الطائشة، إلا أنه لم يعِ الدرس جيدًا، وراح يكرر ما ارتكبه سابقًا ليلة رأس السنة، دون أن يدري بأنه سيدفع حياته ثمنًا.

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"البنتين ضحكوا عليه".. تفاصيل حل لغز سرقة 1.5 كيلو ذهب من فيلا أردني في الهرم

منذ التحاق فتاتين بشركة ملك رجل أعمال أردني حرصتا على التقرب منه وأفراد أسرته حتى وقع اختيار رب العمل عليهما للاعتناء به وعائلته، ووصل الأمر إلى منحهما مفاتيح الفيلا سكنه بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة واضعا فيهما و4 فتيات أخريات ثقته الكاملة، دون أن يدري بما ينتظره.

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مكالمة كشفت الجريمة.. إحالة أوراق ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها للمفتي

أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق ربة منزل، وعشيقها، وآخر لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية اتهامهم بقتل زوج المتهمة في منزله بالزيتون.

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حبس رئيس مصلحة الضرائب 4 أيام احتياطيًا بتهمة الرشوة

قررت النيابة العامة، حبس عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة؛ مما أضر بالمال العام.

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لحظات الرعب في تفحم شقة الفنانة نادية سلامة بأكتوبر: "البيت اتدمر"

نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها بحي دريم لاند في مدينة السادس من أكتوبر، أمس السبت، والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، وتقدر الخسائر بنحو بنصف مليون جنيه.

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بينهم 5 سيدات.. 3 وفيات و11 مصابا حصيلة حادث جامعة القاهرة المروع

كشفت التحريات والتحقيقات الحصيلة النهائية لحادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل "لوري" وأخرى ميكروباص بمحيط جامعة القاهرة، الإثنين.

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فيديو متداول كلمة السر.. تفاصيل "خناقة" طلاب ثانوي في الشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على طرفي مشاجرة وقعت بين طلاب مدرسة ثانوي بمحافظة الشرقية.

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"قتلت زوجها العرفي بحقنة هواء".. تفاصيل جريمة منشأة القناطر في الجيزة

تفاصيل صادمة كشفت عنها التحقيقات في مقتل سائق عُثر على جثته بمياه نهر النيل في محافظة الجيزة.

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