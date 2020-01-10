بزعم توظيفها.. ضبط مدرس وعاطل استوليا على أموال مواطنين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، شخصين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها

تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من (مالك محل، تاجر، مالك ثلاجة، مالك مكتب تأجير سيارات - جميعهم مقيمين بدائرة المركز) بتضررهم من (حاصل على ثانوية، مدرس- مقيمان بدائرة المركز) للنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (2.365.000 جنيه) عقب إيهامهم باستثمارها في أعمال التجارة مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بذلك أو رد المبلغ.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.