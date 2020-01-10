في كشف المواد المتفجرة المرتجلة.. أكاديمية الشرطة تشهد تخريج كوادر أمنية أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية في مجالي (الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الانفجار - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة"، شارك فيها "71 مُتدرباً يمثلون 28 دولة أفريقية" بحضور اللواء مدير مركز بحوث الشرطة ، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

وقد نقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات وزير الداخلية، مُساندته الكاملة لكافة الجهود المبذولة في هذا الجانب، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يُسهم في تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.

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وقد تلقى المتدربون برنامجاً تعليمياً وتدريبياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية، فضلاً عن البرنامج الثقافي الموازي للبرنامج التدريبي، والذي تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة والجيزة تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية بالإضافة لزيارتهم إلى مدينة الغردقة.

وقد أعرب نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز في حفظ الأمن جنباً إلى جنب ، بالإضافة إلى الجهود العظيمة التي تُبذل في إعداد وتأهيل رجال الأمن بأسلوب علمي متطور تقوم به أكاديمية الشرطة ، لاسيما مركز بحوث الشرطة في تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية.

كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.