أمن القاهرة يلاحق تجار الكيف والأسلحة النارية بحملة أمنية في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة مكبرة بالقاهرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي ومتجري الأسلحة النارية "غير المرخصة" وحائزي ومتجري المواد المخدرة والهاربين من السجون والأحكام القضائية. وأسفرت جهود الحملة التي استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري وذخائر، 13 قطعة سلاح أبيض، 20 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط قضية سرقة. وأثمرت الجهود عن ضبط 31 قضية تموينية متنوعة، إعادة سيارة مُبلغ بسرقتهما، ضبط 44 قضية مصنفات متنوعة، 9 محلات إنترنت، 2 جنحة مرور، تنفيذ 52 حكم قضائي متنوع من بينهم "حكمين بالسجن المؤبد". جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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