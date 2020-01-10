ضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخزنين بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مخزنين يحتويان على كمية كبيرة من الألعاب النارية بالجمالية.

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على بائع، مقيم بمحافظة المنوفية حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية كائن بدائرة القسم، وعُثر بداخله على (كمية من الألعاب النارية بإجمالي 345 ألف قطعة مختلفة الأشكال والأنواع).

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وضُبط بائعا آخر بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية كائن بدائرة القسم عُثر بداخله على (كمية من الألعاب النارية بإجمالي 460 ألف قطعة مختلفة الأشكال والأنواع).

بإجمالي مضبوطات (805 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأنواع")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.