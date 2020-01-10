في يوم واحد.. تنفيذ 41 ألف حكم قضائي متنوع وضبط 85 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من ضبط 22 قطعة سلاح ناري، 85 قضية مخدرات وتنفيذ 41994 حكم قضائي متنوع على مدار 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.