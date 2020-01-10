محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5234 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2020 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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