مصر | تخريج دورتين من الكوادر الأمنية الأفريقية بأكاديمية الشرطة

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احتفلت أكاديمية الشرطة، بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بحضور 71 مُتدربًا يمثلون 28 دولة أفريقية.

وخرجت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بوزارة الخارجية، دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية في مجالي الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الانفجار، وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت المهمة، شارك فيها (71 مُتدربًا يمثلون عدد 28 دولة أفريقية.

وجاء ذلك بحضور اللواء مدير مركز بحوث الشرطة، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة، تحيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ودعمه ومُساندته الكاملة للجهود المبذولة كافة، في هذا الجانب، خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية.

وأكد حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يُسهم في تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.

وتلقى المتدربون برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية، فضلًا عن البرنامج الثقافي الموازي للبرنامج التدريبي، والذي تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة والجيزة تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية بالإضافة لزيارتهم إلى مدينة الغردقة.

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وأعرب نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز فى حفظ الأمن جنبًا إلى جنب، بالإضافة إلى الجهود العظيمة التى تُبذل فى إعداد وتأهيل رجال الأمن بإسلوب علمى متطور تقوم به أكاديمية الشرطة، لاسيما مركز بحوث الشرطة فى تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية.



وبدورهم أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.

