مصر | تحويلات مرورية بشارع الهرم لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويلات مرورية بشارع الهرم لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء بعض التحويلات المرورية، لمدة 3 أيام؛ لإجراء أعمال نقل مرافق مشروع مترو الأنفاق، بشارع الهرم.

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنها عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، بمناسبة تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع (غاز طبيعي).

وأوضحت أنه سيتم غلق جزئى بشارع الهرم أمام مستشفى الهرم في الإتجاهين، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام بداية من اليوم الجمعة الموافق 1012020 ويكون العمل من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا فقط خلال مدة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قائدي المركبات والمارة، بالالتزام بتعليمات رجال المرور.